Nem Scorsese conseguiu mudar o mercado — O Irlandês não deverá estar nos grandes cinemas

A Netflix acaba de revelar os seus planos de estreia de O Irlandês, que dão várias datas de estreia para o novo filme de Martin Scorsese mas não trazem novidades em relação ao passado: o épico sobre a Mafia com Robert De Niro e Al Pacino não deverá ter um grande lançamento em sala, ficando-se pelos cinemas independentes e pequenos exibidores, onde se vai estrear nos EUA a 1 de Novembro. Depois, o filme estreia-se na plataforma de streaming em todo o mundo em simultâneo a 27 de Novembro. Meses de negociações em que o próprio Scorsese terá estado envolvido não conseguiram convencer as grandes cadeias de cinema a estrear um filme Netflix sem muita antecedência, nem a Netflix a ceder o exclusivo aos cinemas por mais umas semanas.

Depois de meses de negociações entre exibidores e Netflix, relatadas na semana passada pelo New York Times (e que, como escreve esta terça-feira a revista Hollywood Reporter, em alguns casos contaram com a presença do próprio Martin Scorsese) não houve mudanças em relação ao status quo. O filme não deverá estar nas grandes cadeias de cinemas porque não terá uma vida em sala superior a 30 dias – esta fora a última oferta da Netflix antes de as negociações terem rompido no início do Verão.

Haverá 26 dias de O Irlandês "em salas seleccionadas” de Los Angeles e Nova Iorque antes da estreia na Netflix; o plano inclui ainda a estreia mundial no Festival de Cinema de Nova Iorque a 27 de Setembro e chegará ao Reino Unido a 8 de Novembro (será também o filme de encerramento do Festival de Cinema de Londres a 13 de Outubro).

De permeio e a cada semana serão acrescentadas mais cidades norte-americanas e mundiais até dia 27 de Novembro, sendo que os planos para uma eventual estreia em sala em Portugal não são ainda conhecidos – Roma estreou-se em algumas salas de exibição independente portuguesas na véspera da sua chegada à Netflix, por exemplo. O número total de salas para O Irlandês não é por isso ainda conhecido, nem que exibidores terão o filme do autor nomeado por oito vezes para o Óscar de Melhor Realizador nas suas salas. Em vésperas da revelação deste plano, as grandes cadeias de exibidores como a AMC não tinham ainda chegado a acordo com a Netflix, que aceitou produzir o filme de Scorsese que a histórica Paramount achou demasiado caro.

O Irlandês é o filme que a indústria observa atentamente para perceber o estado do mercado: haveria um efeito Scorsese que convenceria os maiores exibidores dos EUA, e por conseguinte as grandes salas de cinema do mundo, a ceder às condições impostas pela Netflix? Ou vice-versa: cederia a Netflix na sua política de primazia aos assinantes para dar gás ao filme de Scorsese nos cinemas e à sua própria ambição da validação dos Óscares? De acordo com o plano revelado esta terça-feira, a Netflix não fez cedências e as condições dos exibidores estão longe de ser cumpridas.

No fundo, opõem-se aqui duas formas de funcionamento. Os cinemas operam com prazos de exclusividade em sala de três meses antes de os filmes chegarem a outras plataformas como o vídeo on demand ou os canais premium. Os serviços de streaming distinguem-se por estrear mundial e simultaneamente os seus títulos sem parar na antiga casa de partida – os cinemas. A Netflix está na linha da frente desta batalha entre dois modelos de negócio distintos, mas também a Amazon Studios já testou os limites do mercado e no futuro próximo, com a chegada do serviço de streaming Disney+ onde o grande estúdio vai pôr filmes Fox e Disney, as regras podem estar mais perto de ser reescritas. Este e outros novos serviços, como a HBO Max e seu catálogo da Warner, são também uma forte concorrência para a Netflix.

Agora, a revista Variety aponta que exibidores independentes como a Landmark ou a Alamo Drafthouse deverão acolher O Irlandês, e a sua congénere Hollywood Reporter detalha que a Netflix costuma alugar estas salas ou custear gastos de forma generosa para assegurar distribuição sem ter de partilhar receitas, ao contrário do que acontece nos negócios convencionais entre distribuidores e exibidores. Isso garante-lhe também que não tem de revelar os números de bilheteira, prática muito cara à Netflix também nas audiências televisivas.

A data de estreia escolhida pela Netflix calha em vésperas do feriado e fim-de-semana prolongado de Acção de Graças nos EUA. No que toca às salas, a sua presença prevista nos cinemas acaba por ser comparável à “carreira modesta em sala” de Roma, como classifica esta terça-feira o New York Times. O exemplo do ano passado neste jogo de forças cinematográfico, Roma, de Alfonso Cuáron, teve um máximo de 21 dias em sala antes de chegar aos subscritores da Netflix em todo o mundo. Receberia o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Realizador e estava nomeado para o Óscar de Melhor Filme.

O Irlandês terá custado 143,5 milhões de euros e conta com De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel numa história passada ao longo de décadas (e encarecida pela tecnologia digital de rejuvenescimento dos protagonistas) em torno do desaparecimento do líder sindical dos camionistas Jimmy Hoffa e das suas potenciais ligações ao crime organizado. É a primeira vez que Pacino filma com Scorsese e a nona vez em que De Niro trabalha com o realizador de Taxi Driver. O seu trailer já foi visto mais de 5 milhões de vezes só na conta oficial da Netflix no YouTube e a estreia é rodeada de grande expectativa independente dos jogos de poder de mercado que giram à sua volta.