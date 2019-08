As fotografias da consorte do rei tailandês fizeram cair o site do palácio

O site do palácio da Tailândia foi abaixo na segunda-feira, depois de terem sido divulgadas várias fotografias da consorte do rei. Além dos trajes reais, Sineenat Wongvajirapakd, 34 anos, veste também camuflado, um uniforme de gala da guarda real e surge ainda dentro de um caça, como se pode ver na fotogaleria em cima.

A quarta mulher do rei era enfermeira, e Maha Vajiralongkorn, 67 anos, nomeou-a major-general. Antes de chegar ao trono, o príncipe casou e divorciou-se três vezes – a primeira vez com uma prima, depois com uma aspirante a actriz e finalmente com uma empregada do seu serviço pessoal. Todas estas uniões acabaram em divórcio, o último envolvido num escândalo de corrupção da família da mulher.​ O rei tem sete filhos.

Desde 2016 que Maha Vajiralongkorn é o rei da Tailândia, Rama X, tendo sucedido ao seu pai, Bhumibol, num momento conturbado, já que o príncipe era conhecido pelos escândalos em que sempre esteve envolvido, como por exemplo quando nomeou o seu cão, um poodle, para marechal da Força Aérea, e ter feito cerimónias fúnebres ao longo de quatro dias quando o animal morreu, seguindo os rituais budistas.