Quem desfilou na passadeira vermelha dos prémios MTV VMA

Taylor Swift ganhou o vídeo do ano e Ariana Grande, que esteve ausente, foi eleita a artista do ano nos prémios MTV Video Music Awards (VMA) nesta segunda-feira, enquanto o rapper Cardi B ganhou o melhor vídeo de hip-hop. A jovem Billie Eilish, de 17 anos, que também esteve ausente foi considerada a revelação do ano. Outra novidade foi Lil Nas X que levou para casa o prémio com “Old Town Road”.

A passadeira dos VMA não é propriamente um desfile de moda como acontece com os Óscares ou de enorme originalidade como o Met Gala, mas houve quem apostasse em posar com estilo como Lizzo, num comprido e vermelho Moschino, Camila Cabello que vestiu Balmain ou mesmo Swift num colorido Versace; ou com excentricidade como Monica com um vestido cheio de cor e padrões da Libertine ou a influencer Tana Mongeau que foi fotografada com uma cobra verdadeira que fazia pendant com o que trazia vestido.

O espectáculo deste ano não teve nenhuma surpresa como aconteceu há precisamente dez anos, quando Kanye West invadiu o palco para dizer a Swift que o seu prémio deveria ter sido entregue a Beyoncé; ou, em 2003, quando Madonna e Britney Spears se beijaram durante a actuação. Veja a fotogaleria da passadeira vermelha em cima.