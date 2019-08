Jacintos-de-água ameaçam o Sorraia. “Daqui a pouco não temos rio, acabou”

O rio Sorraia, o maior afluente do Rio Tejo, está coberto de jacintos-de-água, uma planta invasora de rápida reprodução. Alberto Santos e Paulo Seguro pertencem ao Juntos pelo Sorraia, um grupo de cidadãos preocupados com as consequências da inactividade das autoridades. “A nossa actividade é um pouco para isso, para forçar as entidades a mexerem-se. Senão, daqui a pouco não vale a pena, não temos rio, acabou”, disse Alberto Santos.

