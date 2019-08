Empresas ameaçam suspender venda dos passes de transporte com desconto

Os operadores de transporte querem suspender, a partir de Setembro, a venda dos passes 4_18, Sub23 e Social+, devido às dívidas do Estado relativas às compensações pelo valor dos descontos, mas o Governo prevê resolver a situação em breve.

A venda destes passes vai estar suspensa até que o Governo autorize a despesa para este ano relativamente às compensações financeiras a atribuir aos operadores em razão da obrigação tarifária, “possibilitando o pagamento do valor em dívida aos operadores de transporte, verba que ultrapassa já os sete milhões de euros”, avançou a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop).

Neste âmbito, o Governo tem que aprovar a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) que autorize a respectiva despesa para este ano.

“Não obstante as variadíssimas insistências feitas pela Antrop junto do Governo, inexplicavelmente, a referida RCM ainda não foi aprovada”, criticou a associação do sector dos transportadores rodoviários de pesados de passageiros.

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética, que tutela os transportes, respondeu à Lusa que “a RCM que permite o pagamento das verbas reclamadas pela Antrop está agendada para o Conselho de Ministros de 5 de Setembro”.

De acordo com fonte do Executivo, o adiamento do agendamento desta RCM “deve-se à necessidade de reconfirmar as verbas em causa”, assegurando que estas verbas “nada têm a ver com o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), cujo pagamento tem sido disponibilizado antecipadamente”.

Indicando que a Antrop já foi informada do calendário para o pagamento das compensações em dívida, o gabinete do ministro do Ambiente e da Transição Energética informou que no último Conselho de Ministros, em 22 de Agosto, já foi aprovado o pagamento dos passes intermodais de Lisboa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os operadores de transporte têm suportado o valor dos descontos impostos pelo Governo “desde o início do ano (há já oito meses)”, referiu a associação do setor, considerando que a situação é “muito gravosa para as empresas de transporte, e completamente inaceitável”, uma vez que as respectivas verbas estão contempladas no Orçamento do Estado para 2019.

“Em face desta situação, os associados da ANTROP decidiram suspender, já a partir do próximo mês de Setembro, a venda dos passes 4_18, Sub23 e Social+ com desconto, até que o Governo proceda à aprovação da RCM, possibilitando o pagamento do valor em dívida aos operadores de transporte, verba que ultrapassa já os sete milhões de euros”, lê-se no comunicado da associação que representa os transportadores rodoviários de pesados de passageiros.

Além do valor em dívida, os operadores vão exigir o pagamento dos juros legais devidos pelo atraso no pagamento dos montantes em causa, acrescentou a Antrop.