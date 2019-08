Sul do país ficou uma noite sem helicópteros do INEM

O Sul do país esteve este sábado à noite sem transporte aéreo de urgência devido a uma avaria no helicóptero estacionado em Loulé e por excesso de horas dos pilotos do helicóptero que está em Évora. Nesse período, revela o jornal Correio da Manhã na edição desta segunda-feira, os hospitais de Faro e Portimão pediram o transporte médico por helicóptero de dois doentes graves, para serem encaminhados para Lisboa, mas nenhuma aeronave levantou voo.

O mesmo jornal revela que o helicóptero de Loulé tinha sofrido uma avaria, que foi reparada entre as 21 horas e as 00 horas, tendo ficado operacional pela manhã. Já a aeronave de Évora não levantou porque os pilotos da Babcock — empresa que ganhou o concurso e é responsável pelo fornecimento dos aparelhos e das equipas de pilotos — entrariam em excesso de horas entre as 2 horas e as 6 horas, por terem trabalhado na noite anterior.

O INEM tem quatro helicópteros ao serviço: Loulé, Évora (ambos a Sul), Santa Comba Dão (Centro) e Macedo de Cavaleiros (Norte). De acordo com o Correio da Manhã, por os outros dois helicópteros estarem muito longe, a transferência do doente que estava em Faro — um homem vítima de acidente em Aljezur — foi feita por terra, através de ambulância, naquela noite. No caso do doente que estava em Portimão, um homem atacado à machadada pela mulher, o transporte foi adiado para a manhã seguinte.

O INEM disse ao Correio da Manhã que quer a manutenção das aeronaves quer os períodos de inoperacionalidade por excesso de horas de voo dos pilotos “são da inteira responsabilidade da empresa Babcock”. O instituto de emergência médica afirmou ainda que os doentes estiveram sempre “devidamente acompanhados por equipas médicas altamente diferenciadas que os estabilizaram, trataram e acompanharam”.