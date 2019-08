Chuva forte provocou mais de 20 inundações e desalojou uma idosa em Elvas

A chuva intensa que atingiu esta segunda-feira a cidade de Elvas, distrito de Portalegre, provocou mais de 20 inundações em habitações e vias públicas, tendo desalojado uma idosa, disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que entre as 08h e as 10h de segunda-feira foram registadas nove inundações, tendo ocorrido 14 entre as 15h e as 19h.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Elvas, Tiago Bugio, indicou à Lusa que uma mulher, de 76 anos, residente no centro histórico, ficou desalojada, tendo sido assistida na habitação e posteriormente transportada para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas.

Tiago Bugio adiantou que a mulher vai ser realojada em casa de familiares, tendo a situação sido participada à Segurança Social, que “vai encaminhar a senhora para uma instituição”.

“Há uma habitação no centro histórico em que a água subiu cerca de um metro, tendo danificado totalmente o recheio”, referiu o comandante dos bombeiros, acrescentando que “em outras casas a água atingiu entre dez centímetros e meio metro”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo Tiago Bugio, a trovoada que se registou durante a manhã em Elvas provocou um corte de electricidade em várias zonas da cidade, situação que foi resolvida provisoriamente, através de geradores, e as artérias afectadas já têm iluminação.

Foram mobilizados para estas ocorrências, de acordo com o comandante dos bombeiros, 36 operacionais da corporação de Elvas, apoiados por oito veículos e elementos do Serviço Municipal de Protecção Civil, além da PSP.

Segundo o CDOS, ocorreu ainda no mesmo período uma inundação numa habitação em Portalegre e foram registadas duas quedas de árvores nos concelhos de Arronches e do Crato.