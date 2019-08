Presidente envia lei da procriação assistida para o Tribunal Constitucional

O Presidente da República pediu ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva do regime da procriação medicamente assistida.

Numa nota divulgada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa esclarece que o pedido foi feito na sequência da declaração de inconstitucionalidade de algumas normas do decreto em Abril de 2018.

É a primeira vez desde que foi eleito que o Presidente da República requer a fiscalização preventiva da constitucionalidade de um diploma.

Em causa, na anterior declaração de inconstitucionalidade, estava o facto de a gestante não poder revogar o consentimento prestado no contrato em que abdica de direitos fundamentais até à entrega da criança. Para a maioria dos juízes do Palácio Ratton, esta restrição constituía uma “violação do direito ao desenvolvimento da personalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, e do direito de constituir família”.

Marcelo Rebelo de Sousa quer saber se as alterações posteriormente aprovadas no Parlamento estão conformes à apreciação do Tribunal Constitucional.

“A Presidência da República solicitou ao Tribunal que apreciasse se a alteração aprovada pelo Decreto da Assembleia da República, mantendo o regime que tinha sido declarado inconstitucional, não desrespeita a declaração com força obrigatória geral do Tribunal, persistindo numa solução que, da perspectiva do Tribunal, viola a Constituição, lê-se na nota.