Bolsonaro e a Amazónia

Não têm sido necessárias leis para que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro tenha permitido a destruição da floresta da Amazónia. Esta, já arde há muitos dias... Jair bloqueou relevantes verbas para a protecção e conservação do maior pulmão do mundo - a Amazónia. Sabe-se que os milhares de incêndios são alegada e comprovadamente do interesse do agronegócio, dos madeireiros, dos extractivistas de minérios vários. O governo tem atacado, sem precedentes, os Povos indígenas da selva, com o fim de os destruir e saquear-lhes as terras. As queimadas tiveram um acréscimo de 82% este ano! O relaxamento da fiscalização e da prevenção é um bom rastilho. A floresta da Amazónia promove 70% do PIB dos países da América do Sul. Cifra-se em 20% o oxigénio que de lá vem... Mas a prolongada queima pode transformá-la, a prazo, numa savana! Asseguram cientistas. É urgente haver bom senso e amor à vida e continuarmos a apoiar todas as organizações que defendem este valiosíssimo património para a Humanidade.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Gémeas vítimas na Amadora

Muito se tem escrito sobre as gémeas que não vão à escola, vivendo com os pais em condições deploráveis. Há aspectos que ninguém refere e que são demonstrativos da incapacidade das autarquias para darem resposta a questões básicas dos seus habitantes. Sim, quando alguém é despejado da sua habitação e a quem não é previamente perguntado das condições para sobreviverem dignamente após o despejo é uma questão humanitária importante. Temos visto ao longo do tempo que a Câmara da Amadora tem tido sempre essa atitude, basta lembrarmos o que aconteceu aos moradores não inscritos no PER despejados e demolidas as suas habitações no bairro 6 de Maio, Quinta da Lage, estrada militar da Reboleira, etc.. A preocupação da câmara tem sido absolutamente desumana no tratamento desta questão fundamental da dignidade humana, que é a habitação. Mas, pelos vistos, não foi só a câmara que falhou, também falhou a escola que por motivos burocráticos não aceitou as inscrições das crianças; foi também a Comissão de Protecção de Jovens da Amadora; foi todo o circuito burocrático que se sobrepôs à realidade e impediu que todos as entidades andassem cegas até a este resultado.

Mário Pires Miguel, Reboleira

Sobre as lutas laborais

Muito se tem escrito, ultimamente, sobre o papel do Governo nas lutas laborais desencadeadas por alguns dos sindicatos dos trabalhadores portugueses. No dia 22 de Agosto, o PÚBLICO publica um artigo de opinião criticando a forma como este Governo PS tratou os professores, os enfermeiros e agora os motoristas. Não pretendo contestar a luta destes trabalhadores, mas o que eu gostaria mesmo era que os responsáveis por estes artigos, no final da sua análise crítica negativa, apresentassem as suas sugestões para uma boa e justa solução das propostas sindicais, tendo em conta, naturalmente, não só os seus interesses mas também os interesses dos restantes milhões de portugueses,

Elísio Carmona, Lisboa