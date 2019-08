Trump terá sugerido usar bombas nucleares para deter furacões

O Presidente norte-americano Donald Trump terá sugerido em várias ocasiões que as forças armadas norte-americanas bombardeassem furacões para os impedir de alcançarem o território dos EUA, escreve, nesta segunda-feira, o site norte-americano de notícias Axios.

De acordo com o Axios, Trump terá repetido a ideia várias vezes aos responsáveis pela segurança nacional: as várias fontes citadas pelo site afirmam ter ouvido o Presidente norte-americano a referir a ideia ou ter tido acesso a um memorando do Conselho de Segurança em que essa sugestão ficou registada.

Segundo uma das fontes, o Presidente terá mencionado a possibilidade num briefing sobre um furacão que se aproximava dos EUA, na Casa Branca, com vários responsáveis pela segurança interna nacional: “Percebi, percebi. Por que não lançamos uma bomba nuclear sobre eles?”

“Eles começam a formar-se na costa de África e enquanto se movem pelo Atlântico lançamos uma bomba nuclear dentro do olho do furacão e isso irá desfazê-lo. Por que não fazemos isso?”, terá repetido Trump.

A fonte não identificada citada pelo Axios lembra que o responsável pelo briefing terá dito que “iria ver o que se podia fazer”. Trump terá respondido, reiterando a sua questão e deixando a sala “surpreendida”. “Quando a reunião acabou pensámos: ‘Mas que raio? O que fazemos com isto?’”, disse a fonte ouvida pelo site noticioso.

Não terá sido a primeira vez que o Presidente norte-americano aflora esta questão: de acordo com um memorando de 2017 do Conselho de Segurança norte-americano, Trump perguntou se não se devia bombardear os furacões para os impedir de atingir o território norte-americano. De acordo com uma fonte, citada pelo Axios, o Presidente terá falado em bombardear várias coisas e “não apenas furacões”.

“O seu objectivo – evitar que um furacão catastrófico atinja o continente – não é mau. O seu objectivo não é mau”, disse um alto funcionário ouvido pelo Axios, saindo em defesa do Presidente norte-americano.

Contactada pelo mesmo site, a Casa Branca não quis comentar sobre “as discussões privadas que o Presidente possa ou não ter tido com a sua equipa de segurança nacional”.

Uma “má ideia” antiga

Trump não é o primeiro Presidente a falar desta ideia, que circula pelo menos desde a era de Eisenhower (Presidente norte-americano entre 1953 e 1961) e que motiva todos os anos várias cartas escritas por cidadãos preocupados a agências governamentais.

A ideia foi, num primeiro momento, alimentada por um cientista – Francis W. Riechelderfer, líder do departamento de meteorologia norte-americano –, que a mencionou num discurso em Outubro de 1961: “Imagino a possibilidade de um dia fazer explodir uma bomba nuclear num furacão, no mar”. Riechelderfer acrescentou, no entanto, que o seu departamento não começaria a fazer experiências até “saber o que estamos a fazer”.

Anos mais tarde, esta possibilidade foi largamente desacreditada pela comunidade cientifica, porque a energia libertada por uma bomba nuclear seria insuficiente para deter um furacão. A própria NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional) referiu o assunto numa página de perguntas frequentes: “Para além de que isto pode nem alterar a tempestade, esta abordagem negligencia o problema de que a radioactividade libertada poderia, de forma rápida, movimentar-se com os ventos de forma a afectar áreas costeiras e causar problemas ambientais devastadores. Não é preciso dizer que é uma má ideia.”

Na mesma linha, um artigo da National Geographic chamado “Lançar uma bomba nuclear sobre um furacão: a história surpreendente de uma ideia mesmo má”, publicado pouco tempo depois de Trump tomar a presidência, sublinha que a ideia nunca poderia ser posta em prática porque bombardear um furacão seria proibido pelos termos do tratado de explosões nucleares pacíficas, assinado entre os EUA e a antiga URSS.