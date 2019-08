Fogos na Amazónia seguem trilho das estradas, diz cientista da NASA

Há mão humana na origem dos incêndios florestais na Amazónia? Não há dúvida nenhuma disso, dizem cientistas da agência espacial norte-americana que estudam o fogo com satélites, a partir do espaço, embora estejamos na estação seca, e tanto o fogo como as queimadas como técnica de limpeza de terrenos sejam habituais nesta época.

“Quando se olha a partir do espaço, vemos que são as actividades económicas, e não a seca, o motor dos incêndios”, afirmou Doug Morton, cientista do Centro Espacial Goddard da NASA, citado pela revista Wired. “Acontecem ao longo de corredores de transporte e nas áreas limítrofes dos estados do Amazonas e Mato Grosso, zonas de exploração recente e expansão da agricultura. Isto é um sinal económico, não climático”, explicou o investigador norte-americano.

Os fogos florestais na Amazónia começam com muita frequência de propósito, para limpar terras. Depois de os madeireiros cortarem árvores, especuladores queimam a vegetação restante, como forma de limparem o terreno facilmente, porque esperam vender as terras a agricultores e produtores de gado. E o discurso pró-desenvolvimentista da Amazónia do Presidente Jair Bolsonaro, cujo Governo reduziu drasticamente as actividades de fiscalização na floresta – cortando meios económicos e pessoal às entidades fiscalizadoras – propiciaram esta situação.

Os dados de satélite da NASA revelam que este é o ano com mais incêndios na Amazónia desde 2010, diz um comunicado do NASA Earth Observatory, que colige informação dos vários satélites de observação da Terra da agência espacial norte-americana. São também mais intensos, pois irradiam mais calor que em anos anteriores.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais brasileiro colige e tem online informação sobre o avanço das queimadas que mostra como as deste ano superam as de anos mais recentes.