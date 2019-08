Disney vai abrir o hotel da Guerra das Estrelas. Será uma nave espacial

Mais do que um hotel, o Star Wars: Galactic Starcruiser promete uma “experiência imersiva”, como se de um cruzeiro temático se tratasse. Os hóspedes fazem check-in num terminal do Walt Disney World Resort, em Orlando, EUA, entram numa cápsula de lançamento para simular a viagem até ao hotel em forma de nave espacial e, durante dois dias e duas noites, embarcam numa viagem sideral.

A nova atracção do parque temático da Disney, no estado da Flórida, já tinha sido anunciada em 2017. Mas os primeiros detalhes chegaram agora, revelados durante a D23 Expo, uma convenção bienal do gigante da animação, que decorreu este fim-de-semana na Califórnia.

Durante a estadia a bordo da nave Halcyon, os hóspedes vão poder interagir com algumas das personagens da saga Guerra das Estrelas – dos novos filmes, mas também caras conhecidas, como Chewbacca e Rey –; treinar com um sabre de luz ou aprender sobre os sistemas de navegação e de defesa da nave

Os hóspedes vão ainda poder participar activamente nas actividades que se vão desenrolar. Segundo Ann Morrow Johnson, directora criativa do Walt Disney Imagineering, as escolhas feitas por cada hóspede “afectam a forma com a história da Guerra das Estrelas se desenrola para cada um”, cita a CNN.

A estadia inclui um dia em Batuu, o planeta fictício que compõe a área temática dedicada à Guerra das Estrelas do parque, que vai ser inaugurada esta semana (o primeiro espaço Galaxy’s Edge, em tudo semelhante, foi inaugurado em Maio no Disneyland Resort, na Califórnia).

Durante a apresentação, não foi anunciada uma data prevista de abertura nem revelados preços. Avançou-se apenas que as reservas deverão abrir em breve.

Além do novo hotel da saga, foram apresentadas outras novidades no universo dos parques temáticos Disney: para o Epcot, um dos quatro parques temáticos que integram o Walt Disney World Resort, está prevista uma profunda renovação e ampliação, com novas atracções, incluindo uma inspirada no filme de animação Vaiana e as personagens da Marvel vão surgir em novos Avengers Campus, previstos para os parques da Califórnia, de Paris e de Hong Kong.