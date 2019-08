O maior Carnaval de rua da Europa acontece em Londres (e em Agosto)

A tradição remonta a 1959 e surgiu como uma forma de as comunidades afro-caribenhas celebrarem as suas raízes. Ao longo de dois dias, 25 e 26 de Agosto, o maior Carnaval de rua da Europa transforma o bairro de Notting Hill e põe Londres a dançar.

"Esse primeiro evento em 1959 deu origem ao carnaval anual que agora inclui um grande desfile com oradores que partilham as suas histórisa, representações coloridas e vívidas das tradições caribenhas", lê-se na página oficial do evento.

Há muita dança, música, máscaras, comidas e bebidas (muitas delas centradas no rum) tradicionais a serem apregoadas por vendedores de rua e ainda actuações ao vivo em vários palcos. Todos os anos, estima-se que mais de um milhão de pessoas participe na celebração do património caribenho nas ruas de Notting Hill.