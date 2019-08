Na linha da frente, sem arredar pé do sítio mais próximo do palco, marca-se o território para assistir às bandas que levaram muitos destes fãs mais acérrimos ao EDP Vilar de Mouros 2019. O primeiro acorde que sai do sistema de som funciona quase como o som de uma corneta para pôr em alerta os que ali estão. A partir dali há uma espécie de batalha campal frente ao palco. Nada a temer. Ninguém se magoa e no final ganham todos. É só um dia de celebração com mais entusiasmo.

Durante esta edição do festival, com mais gente do que em outros anos desde que regressou, o calor e a falta de humidade fizeram soltar a poeira. Os guerreiros do pó de Vilar de Mouros não se deixaram intimidar. Lenços na cara, deram o litro ao som de bandas que marcaram várias gerações. Entre muitos outros, estiveram lá este ano The Offspring, Skunk Anansie, The Sisters of Mercy, Clan of Xymox, Gogol Bordello ou Prophets of Rage, nascidos das cinzas dos Rage Against the Machine.