Barraqueiro: falhas da EMEF no Metro do Porto podem custar quase um milhão

A ViaPorto, empresa do grupo Barraqueiro que tem a concessão do Metro do Porto, queixa-se da falta de capacidade da EMEF para assegurar um bom serviço de manutenção aos seus comboios, o que tem como consequência um nível de serviço degradado que a obriga a suportar penalidades que não são da sua responsabilidade.

Continuar a ler