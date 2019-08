Serena e Maria abrem US Open

Não há memória de o US Open começar com um encontro que poderia ser, em teoria, uma final do Grand Slam. Mas é o ansiado duelo entre as rivais Serena Williams e Maria Sharapova, o primeiro no palco majestoso do Arthur Ashe Stadium, que atrai as atenções do primeiro dia da 139.ª edição da quarta e última prova do Grand Slam da época, com o extra de, este ano, oferecer o maior prize-money na história, ao distribuir mais de 51 milhões de euros.

A um mês de completar 38 anos, Serena é a principal candidata ao título num quadro feminino que inclui 15 campeãs do Grand Slam, devido à sua ilimitada confiança. “Se tiver que escolher uma favorita, será Serena. Penso que ela quer mais ou tanto como qualquer outra. Gostava de dizer que havia outra, mas não vejo actualmente mais ninguém”, reconheceu John McEnroe, antigo número um e actual comentador no Eurosport.

Foi há 20 anos que a norte-americana conquistou o primeiro de 23 títulos do Grand Slam – está a um de igualar a recordista Margaret Court. E desde então, com algumas paragens pelo meio, soube manter-se no topo, mesmo que, actualmente, ocupe o oitavo posto do ranking.

A condição física ainda coloca algumas questões, pois ainda não se viu a norte-americana tão bem preparada como antes de se retirar para ser mãe, mas a intensidade e determinação com que aborda todos os encontros supera as das demais concorrentes. Nos últimos 14 meses, Serena esteve em três finais do Grand Slam, mas a importância de igualar Court também tem pesado nos derradeiros momentos. “Se estiver saudável, Serena pode fazer o suficiente para ganhar mais um título”, frisou McEnroe, na entrevista conjunta, em que o PÚBLICO participou.

Sharapova é uma das oito campeãs do US Open em prova – juntamente com Serena, Naomi Osaka (vencedora em 2018), Angelique Kerber, Samantha Stosur, Venus Williams, Sloane Stephens e Svetlana Kuznetsova. Ambas já se encontraram por cinco ocasiões em finais de majors: a primeira em Wimbledon, em 2004, ano em que a russa obteve as duas únicas vitórias obre a rival em 21 duelos. Discutiram igualmente o título no Open da Austrália em 2007 e 2015, Roland Garros em 2013, além das finais dos Masters de 2004 e 2012 e dos Jogos Olímpicos de 2012.

A russa de 32 anos tem-se debatido com problemas físicos este ano, só disputou 12 encontros completos e, desde que abandonou a ronda inicial em Wimbledon, só ganhou um encontro, o que se reflecte no 87.º posto que ocupa na tabela WTA.

O primeiro dia do US Open regista também as estreias de Novak Djokovic e Roger Federer que, com Rafael Nadal, formam o Big 3 e ocupam os três primeiros lugares da lista de cabeças de série; a primeira vez que isso aconteceu, foi há 12 anos. Contrariar o domínio destes três trintões nos majors, em que se joga à melhor de cinco sets, não tem sido tarefa fácil para os mais jovens.

Daniil Medvedev é o mais recente rosto da nova geração a despontar, ao protagonizar um Verão de sonho em que disputou três finais, série culminada como seu primeiro título Masters 1000 e a subida ao quinto lugar do ranking. Só que, nos Grand Slams, o russo de 23 anos nunca foi além dos oitavos-de-final e por uma só vez, no Open da Austrália deste ano. E está no mesmo quarto do quadro de Djokovic, a quem venceu nas meias-finais de Cincinnati, mas em três sets.

Da NextGen, Dominic Thiem, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas são os que têm dado mais sinais de poderem intrometer-se no domínio do Big 3. Uma proeza bem merecedora dos 3,4 milhões de euros, destinados aos vencedores das provas de singulares. Nenhum dos três ganhou mais do que três encontros este Verão nos hardcourts da América do Norte e todos estão na metade inferior do quadro, juntamente com Nadal, que não compete desde que triunfou, há duas semanas, no Masters 1000 do Canadá.