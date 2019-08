Daniil Medvedev continua a vencer

Até aos 19 anos, Daniil Medvedev fazia tudo o que lhe apetecia nos courts: gritava, chorava, partia raquetas... Quanto mais os pais ralhavam com ele, mais ele tinha tendência para os contrariar. Perdeu muitos encontros por causa dessa atitude e, como detesta perder, decidiu mudar. Com a ajuda de uma psicóloga começou a trabalhar a parte mental e, aos 23 anos, está no quinto lugar do ranking mundial. Na estreia no US Open, Medvedev deu seguimento aos excelentes resultados obtidos este Verão e venceu os três sets necessários para seguir em frente em menos de hora e meia.

No 61.º encontro que disputou neste ano, o russo obteve a 15.ª vitória nos últimos 17, ao vencer o indiano Prajnesh Gunneswaran (88.º), por 6-4, 6-1 e 6-2, em 1h24m. Desde o triunfo em Tóquio, em Outubro do ano passado, Medvedev joga com a confiança de que pode vencer qualquer um quando joga bem e tem sabido controlar as emoções.

Embora seja o jogador com melhores resultados nas últimas semanas — três finais consecutivas e o primeiro título Masters 1000 —, Medvedev não se vê como um favorito para conquistar o título no US Open, tendo como principal objectivo chegar aos quartos-de-final, uma etapa que nunca atingiu nos torneios do Grand Slam.

O favoritismo, esse, recai em Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, que conquistaram os derradeiros 11 torneios do Grand Slam. Nesta segunda-feira, Djokovic eliminou Roberto Carballes Baena (76.º), campeão do Lisboa Belém Open, em Maio, por 6-4, 6-1 e 6-4. Federer ainda vai defrontar o indiano Sumit Nagal (190.º) e Nadal entra em acção na terça-feira, frente a John Millman (60.º).

A estreia de João Sousa está também marcada para terça-feira, no court 6. O vimaranense, que este Verão ganhou dois encontros em hardcourts, ambos no qualifying do Masters 1000 de Cincinnati, defronta no segundo encontro (cerca das 17h30 em Portugal) Jordan Thompson.

O australiano de 25 anos é um protegido de Lleyton Hewitt, com quem por vezes joga pares e entrou este Verão pela primeira vez no top 50, após duas meias-finais no ATP Tour, ambas em relva. Nos últimos seis torneios só venceu dois encontros, ambos em Washington e, no US Open, só passou uma ronda, em 2017. Foi nesse ano que venceu Sousa, na primeira ronda do Open da Austrália, vingando a derrota na eliminatória inicial da mesma prova, em 2015.

O torneio feminino perdeu já uma antiga campeã: Angelique Kerber (14.ª) foi derrotada, por 5-7, 6-0 e 4-6, pela francesa Kiki Mladenovic (54.ª), agora treinada por Sasha Baijin, que levou Naomi Osaka ao título no ano passado. A ex-número um mundial e vencedora do US Open em 2016 termina a época com apenas quatro encontros ganhos nos quatro Grand Slams.

Ashleigh Barty, número dois do ranking, não começou bem mas acabou por impor-se a Zarina Diyas (80.ª), por 1-6, 6-3 e 6-2.

Do outro lado do Atlântico. Andy Murray ganhou o primeiro encontro de singulares desde a segunda operação à anca, no Rafa Nadal Open ATP Challenger que está a decorrer na Academia do campeão espanhol, em Maiorca.