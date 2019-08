Bas Dost já não é jogador do Sporting

A “novela” foi longa, as acusações foram mútuas - primeiro o Sporting, depois o empresário do jogador e, por fim, o Eintracht Frankfurt -, mas Bas Dost já é, oficialmente, jogador do clube alemão. O holandês assinou até 2022 pelo clube alemão e renderá ao Sporting sete milhões de euros, sendo que os “leões” ainda poderão receber mais meio milhão em função de objectivos e 15% de uma eventual venda futura.

Concluído o negócio, Bas Dost assumiu alívio pela resolução da transacção. “Estou um pouco cansado por tudo o que se passou (...) mas estou feliz, porque sempre foi o meu desejo que a transferência se concretizasse”, disse o ex-sportinguista na apresentação pelo clube germânico.

O avançado holandês deixa o Sporting depois de ter chegado ao clube em 2016 e de ter marcado 93 golos em 127 jogos, divididos por três temporadas.

Recorde-se que Bas Dost foi um dos jogadores que rescindiram contrato com a equipa “leonina" após o ataque à Academia de Alcochete, em 2018, mas Sousa Cintra convenceu o avançado a regressar.

O salário oferecido ao jogador era, para a nova direcção do Sporting, um fardo financeiro elevado, pelo que a saída do holandês vai ao encontro dos interesses “leoninos”, por um lado, e do próprio jogador, que já tinha perdido o lugar no “onze” para Luiz Phellype.

O Eintracht Frankfurt assegura, por sua vez, um reforço para o ataque, depois de ter transferido neste Verão o francês Sébastien ​Haller para o West Ham e o sérvio Luka Jovic para o Real Madrid.

Formado no FC Emmen, o avançado passou por Heracles e Heerenveen, na Holanda, antes de se transferir para o Wolfsburgo, da Alemanha, no qual permaneceu quatro épocas, entre 2012 e 2016.