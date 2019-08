Variações já é a melhor estreia do ano de um filme português

Variações foi o filme mais visto do seu fim-de-semana de estreia e, com apenas quatro dias em cartaz, já é a melhor estreia de um filme português em 2019. O filme de João Maia sobre a estrela pop portuguesa dos anos 1980 foi visto por 49 mil pessoas entre quinta-feira e domingo, segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), e já é o segundo filme português mais popular do ano.

Com sessões esgotadas em várias das 94 salas onde se estreou o filme protagonizado por Sérgio Praia, Variações arrecadou já 271 mil euros de receitas brutas de bilheteira graças aos 49.005 espectadores que foram ao cinema nos últimos quatro dias. Os dados do ICA mostram como o filme suplantou outra estreia da semana em Portugal, o filme de acção Assalto ao Poder, que ficou em segundo lugar em termos de espectadores e vendas de ingressos, e o novo filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, que desde a sua estreia a 15 de Agosto dominava o box office português.

Variações conquistou também com rapidez um lugar no pódio dos filmes nacionais estreados em 2019. Com apenas quatro dias de exibição, surge na tabela logo a seguir a Snu, de Patrícia Sequeira e que, como o filme de João Maia, é também uma produção centrada numa figura do século XX português — neste caso Snu Abecassis, editora e companheira de Francisco Sá Carneiro. Snu conseguiu cerca de 82 mil espectadores e uma receita bruta de 436 mil euros. Tiro e Queda, de Ramón de los Santos, passa assim para a terceira posição com 43.940 espectadores e 233 mil euros de receitas brutas após 2731 sessões. Tony, sobre o cantor romântico Tony Carreira, ocupava até agora o terceiro lugar da lista, mas Variações já conseguiu mais espectadores nestes dias do que o filme de Jorge Pelicano em toda a sua carreira em sala.

Uma análise aos dados dos últimos meses mostra ainda que o biopic sobre o autor de Toma o comprimido é a melhor estreia de um filme português do ano — em Março, Snu juntou 15 mil espectadores no seu fim-de-semana de estreia e obteve receitas brutas de bilheteira de 82,6 mil euros; em Janeiro, Tiro e Queda conseguia 95,5 mil euros e cerca de 17 mil espectadores, em Julho, Tony arrecadou 69 mil euros com 12 mil espectadores em sala.

O filme português mais visto dos últimos 15 anos é O Pátio das Cantigas (2015), de Leonel Vieira, que rendeu 3 milhões de euros de receitas de bilheteira e foi visto por mais de 600 mil pessoas. O Crime do Padre Amaro teve cerca de metade desses números e o terceiro lugar da lista pertence a 7 Pecados Rurais, de Nicolau Breyner, também com cerca de 1,6 milhões de euros de receita e 324 mil espectadores. O primeiro fim-de-semana de O Pátio das Cantigas teve números igualmente retumbantes: 693 mil euros de receita graças a 134 mil espectadores em quatro dias.