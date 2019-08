Séries e filmes da Amazon vão passar a estar na Meo, mas ainda não há data para a estreia

O serviço de streaming Amazon Prime Video chegará às boxes da Meo, no âmbito de uma parceria com a Altice Europe. Pela primeira vez no mercado português, a Amazon Prime, produtora das séries premiadas Transparent e The Marvelous Mrs. Maisel – ou da futura série milionária do universo O Senhor dos Anéis –, ficará associada a uma operadora de telecomunicações e ao seu serviço de televisão.

Em França, o primeiro país onde esta parceria será visível para os consumidores, a Altice é proprietária do serviço de televisão por subscrição, Internet e telecomunicações SFR e será nas suas boxes ou versões mobile que o catálogo da Amazon Prime Video (incluindo produção original e conteúdos licenciados de outros produtores) estará disponível, como detalha em comunicado Jay Marine, vice-presidente da Amazon Prime Video Europe; é expectável que o mesmo aconteça na Meo. A parceria chegará “nos próximos meses” a França e “seguem-se em breve os lançamentos em Portugal, Israel e República Dominicana”, diz a mesma nota da Altice Europe nesta segunda-feira. A Altice Portugal detalhou entretanto em comunicado que este lançamento “ainda não tem data definida”.

Esta é a primeira parceria de distribuição europeia da Amazon Prime Video, serviço que se estreou em Portugal sem grande alarido em Dezembro de 2016 e que não seguiu a estratégia das suas concorrentes Netflix ou HBO Portugal – não faz promoção local dos seus produtos e não tem representação de comunicação no mercado nacional. Ao contrário das suas duas principais concorrentes, que se implantaram a solo via Internet mas também associadas à Vodafone, por exemplo, a Amazon Prime Video não estava ainda associada a um operador de TV por subscrição.

Agora, e como contextaliza a revista Variety, que avançou esta segunda-feira em primeira mão a notícia da parceria, a gigante das vendas online está a apostar forte no crescimento da sua presença na Europa e na Índia já não como um serviço de streaming independente, mas sim a bordo de contratos com as grandes operadoras de telecomunicações.

A Amazon Prime Video lançou-se em 2006 mas só nos últimos anos assumiu a concorrência directa com a pioneira Netflix: criou a chancela Amazon Originals, que produziu por exemplo o documentário Lorena, a série sucessora de Top Gear intitulada The Grand Tour ou as premiadas The Marvelous Mrs. Maisel e Transparent. Nos últimos meses lançou The Boys e Good Omens, entre outros; para os próximos meses está agendada a estreia de Tom Clancy’s Jack Ryan, sendo que o seu projecto mais aguardado é a série passada no universo O Senhor dos Anéis e cuja produção está envolta em tanto dinheiro quanto secretismo.

Ao nível europeu, a parceria entre os dois gigantes não é um exclusivo, escreve a Variety, sendo que outras operadoras estão a ser contactadas pela Amazon, à semelhança do que acontece com as suas concorrentes em França ou em Portugal, que após um período inicial de exclusividade se expandem para as boxes de outros operadores.

O presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, diz em comunicado que o objectivo é “disponibilizar os melhores e mais variados conteúdos aos seus clientes em todo o mundo, tendo os melhores parceiros. A Amazon é uma referência na produção e distribuição de conteúdos, sendo muito popular a nível global”.