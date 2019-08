Melania beija Trudeau e os comentários não se fizeram esperar

Como é que a tradicional fotografia dos chefes de Estado no final do encontro do G7 se torna viral na Internet? Quando a primeira-dama norte-americana Melania Trump, 49 anos, cumprimenta o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, 47 anos, com o marido, o presidente Donald Trump, 73 anos, ao lado com um ar cabisbaixo. Trata-se apenas de uma fracção de segundo captada pelos repórteres fotográficos, no domingo, depois de terminada a reunião em Biarritz, mas que tem sido alvo de intensos comentários, a maior parte divertidos, e da criação da hashtag #MelaniaLovesTrudeau.

Melania não é a primeira do clã Trump a ser apanhada nas redes sociais, em Fevereiro de 2017, numa reunião na Casa Branca, Ivanka Trump, a filha do magnata, foi captada pelas câmaras a olhar para o primeiro-ministro do Canadá.

De regresso a Biarritz, Melania e Trudeau não foram os únicos a ser escrutinados, também o cumprimento de Donal Trump a Angela Merkel não passou despercebido e a Internet comentou a forma estranha como o presidente dos EUA se inclina sobre a líder germânica e se prepara para dar um beijo repenicado à chanceler, de olhos fechados, enquanto Merkel os mantém bem abertos, embora com um sorriso no rosto.