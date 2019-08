Como se vai controlar os jacintos-de-água no Sorraia?

O que está o Ministério do Ambiente a fazer para controlar a invasão de jacintos-de-água que está a afectar mais de metade dos 155 quilómetros de extensão do rio Sorraia? Para já, indica um plano de actuação que envolve parcerias com as câmaras de Benavente e Coruche e a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia (ARBVS). A sua aplicação já motivou na última semana um conjunto de visitas de campo e reuniões entre os parceiros.

