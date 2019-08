Viver perto de um hospital não garante mais anos de vida

No território de Portugal Continental, o tempo de deslocação entre a sede de um concelho e um hospital público com serviços de urgência pode variar entre poucos minutos e mais de uma hora de viagem de carro. Nos municípios do litoral entre Lisboa e Porto e no Algarve, não demora mais do que 20 minutos. No interior norte e no Alentejo estão os concelhos onde essas viagens duram mais do que 40 minutos.

