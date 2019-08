“A FLAMA não era bem um movimento independentista”

Emanuel Janes pode falar horas a fio sobre a história da Madeira. Licenciado em História Contemporânea, é um dos investigadores do Centro de Estudos de História do Atlântico. Na sua obra destaca-se o livro Nacionalismo e nacionalistas na Madeira dos anos 30. Explora agora novas formas de contar História. Escreveu os guiões da série documental “Madeira 600 anos, História”, da RTP-Madeira. Participa no programa radiofónico “Lugar à História”, da RDP Madeira/ Antena 1. Esta é uma pequena parte de uma longuíssima conversa na esplanada do Ateneu Café, no embalo dos 600 anos do desembarque dos navegadores portugueses na ilha e no que aconteceu depois disso, mas limitada ao tema da autonomia.

