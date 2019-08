Quem disse que não se pode explorar a Patagónia numa cadeira de rodas?

Wheel the World é o nome de uma organização que tem como objectivo criar experiências de viagens para pessoas com deficiência, para que estas possam explorar lugares que antes consideravam ser impossíveis de visitar.

A ideia de criar estas expedições surgiu de Alvaro Silberstein, um jovem que está numa cadeira de rodas desde os 18 anos devido a um acidente de carro que o deixou paralisado, como conta neste vídeo do canal Great Big Story. Desde essa altura que acreditava que nunca seria capaz de visitar o Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, conhecido pelas suas grandes montanhas. Mas algo mudou. Após descobrir uma cadeira de rodas projectada apenas para caminhadas, Alvaro e o seu primo Matias Silberstein começaram a montar uma expedição, juntamente com uma equipa de 12 membros, desde especialistas e montanhistas experientes a fisioterapeutas, e decidiram documentar a viagem a Torres del Paine. A expedição acabou por ganhar o patrocínio de várias empresas, incluindo a The North Face, uma empresa americana de produtos para recreação ao ar livre.

Actualmente, e depois da realização do trilho da Patagónia, a Wheel the World — que já organizou viagens ao Chile, Costa Rica, México, Peru, Tanzânia e EUA — oferece experiências adaptadas às necessidades e desejos de todos, bem como acomodações, experiências e transporte acessíveis para pessoas com deficiência e para as suas famílias e amigos.