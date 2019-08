Um mundo de pernas para o ar

Iniciada ontem, a cimeira do G7 em Biarritz deverá reflectir, salvo alguma surpresa surreal, o absoluto desatino a que chegou o estado do mundo. Não só daquele representado na reunião – o que já não seria pouco… – mas de todo um planeta, que nunca vimos assim desordenado, errático, caótico, perdido nos jogos de guerra em que não é possível haver ganhadores (como acontece com os Estados Unidos e a China) ou mergulhado numa espiral cada vez maior de crises sem solução.

