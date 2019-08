“Em cada tiro de um indonésio que mata um timorense, quem puxa o gatilho é Portugal”

Pré-publicação

Dois excertos do novo livro O Negociador — Revelações Diplomáticas sobre Timor-Leste (1997-1999), publicado pela D. Quixote, no qual a jornalista do PÚBLICO Bárbara Reis entrevista o embaixador Fernando d’Oliveira Neves, chefe das negociações com a Indonésia que resultaram no referendo de 30 de Agosto de 1999 — faz esta semana 20 anos — e na independência do país. Uma passagem relata um jantar entre Jaime Gama e Alexander Downer em Camberra e outra revela a estratégia destas históricas negociações diplomáticas.