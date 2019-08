O Ocidente assustou-se com o sistema de crédito social chinês que, afinal, não existe

O Governo chinês começou um programa em que os 1,4 mil milhões de cidadãos vão ter uma pontuação com três dígitos. Essa será baseada em tudo o que fazem: o carro que usam, os produtos que compram, se atravessam a rua quando o semáforo está vermelho, etc. Toda a sua vida será decidida com base nesse número: que emprego podem ter, que universidades podem frequentar, para que escolas podem mandar os filhos, se podem ter empréstimo para casa. Chama-se “sistema de crédito social”.

