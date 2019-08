Prophets of Rage, das cinzas dos Rage Against the Machine a levantar pó em Vilar de Mouros

Das cinzas dos Rage Against the Machine nasceram os Prophets of Rage, uma das bandas, a par dos Gogol Bordello, que reuniu consensos na noite de encerramento do EDP Vilar de Mouros 2019. O pó na frente de palco não afastou os fãs mais dedicados da primeira linha de público, este ano em número mais elevado do que em edições anteriores desde que o Woodstock português voltou a entrar no mapa dos festivais de Verão.

Na mesmo dia tocaram ainda os Linda Martini, Fischer-Z, Gang of Four e Jarojupe, os últimos ainda de tarde quando alguns festivaleiros preferiam ficar nas áreas mais próximas do rio para aproveitar a paisagem desta vila do Alto Minho.

Um dia antes, na sexta-feira, tinham já actuado The Offspring, Skunk Anansie, Nitzer Ebb, The Sisters of Mercy e Clan of Xymox.