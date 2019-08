Sporting vence em Portimão e salta para o topo da tabela

Graças a uma vitória no Algarve, sobre o Portimonense (1-3), o Sporting ultrapassou os dois grandes rivais no campeonato à passagem da 3.ª jornada. Os “leões”, de resto, até podem terminar esta ronda como líderes isolados, dependendo do que fizer o Famalicão na deslocação a Guimarães.

Foi um jogo com um arranque frenético. Aos 3’, Raphinha inaugurou o marcador com um grande lance individual, e aos 5’ o Sporting já ganhava por 0-2, depois de uma combinação entre Vietto, Bruno Fernandes e Luiz Phellype, que se limitou a encostar para a baliza deserta.

O Portimonense respondeu, porém, de grande penalidade aos 9’ (golo de Rómulo) e, pouco depois, o árbitro chegou a assinalar outro penálti, mas a favor dos “leões”, por falta de Pedro Sá sobre Luiz Phellype. Com recurso às imagens, a decisão acabou por ser revertida por ter sido detectada uma falta de Thierry Correia no início da jogada.

Até ao intervalo, os algarvios dispuseram de uma ocasião soberana para empatarem, mas Iury falhou de cabeça, só com Renan pela frente.

No segundo tempo, o Sporting retomou a iniciativa de jogo e voltou a marcar aos 65’, em mais uma assistência de Bruno Fernandes, desta feita, para Raphinha bisar, com uma emenda oportuna ao segundo poste.

A dois minutos do fim, o extremo brasileiro poderia mesmo ter chegado ao hat-trick, não tivesse perdido o frente a frente com o guarda-redes Ricardo quando corria isolado para a baliza.