Ricardo Santos 3.º em torneio Challenge de elite

Partir para a última volta a liderar com quatro pancadas de vantagem sobre a concorrência, acabar com um total de 20 pancadas abaixo do Par nas quatro voltas, tudo isto não foi suficiente para dar a vitória a Ricardo Santos no Rolex Trophy (€290.000 em prémios) Challenge Tour, que decorreu entre quarta-feira e sábado no Golf Club de Genève, em Genebra. Suíça, apenas para os 40 primeiros do ranking no circuito.

Depois de três primeiras voltas de 67-66-64, o algarvio de 36 anos finalizou com uma volta de 71 (-1) para partilhar o terceiro lugar com o inglês Richard Bland (69-68-65-66), o escocês Callum Hill (67-66-68-67) e o holandês Daan Huizing (69-66-67-66), um quarteto a totalizar 268 pancadas (-20), e a facturar um prémio de €13.622.

Mas foi sem dúvida mais uma grande prova de Ricardo Santos, no mesmo país onde a 9 de Junho conquistou o Swiss Challenge, no que foi o seu terceiro título no Challenge Tour. No ranking do circuito, subiu de 5.º para 4.º no ranking e tem praticamente garantida a promoção ao European Tour para 2020, o principal circuito europeu de profissionais, onde competiu entre 2012 e 2015, e até com uma vitória, no Open da Madeira de 2012, ano em que foi até eleito o rookie do ano. Os 15 primeiros do ranking no final da época conquistam o cartão do European Tour.

O vencedor foi o holandês Darius Van Driel (68-70-63-64) com 265 (-23) e factura €35.000, seguido do norte-irlandês Cormac Sharwin (68-66-68-64) com 266 (-22).

Filipe Lima, vencedor a 4 de Agosto do Vierumaki Finnish Challenge, terminou nos 21,º com 277 (69-68-70-70), ocupando presentemente o 10.º lugar no ranking do circuito.

