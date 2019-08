Miguel Oliveira “abalroado” por Zarco em MotoGP

O português Miguel Oliveira (KTM) desistiu neste domingo do Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, depois de ser abalroado a 11 voltas do final pelo francês Johann Zarco (KTM), em prova ganha pelo espanhol Alex Rins (Suzuki).

O piloto de Almada rodava na 12.ª posição quando caiu, numa altura em que lutava pelo nono lugar, depois de ter largado do 15.º posto da grelha.

Zarco, que está de saída da KTM devido aos maus resultados, tentou ultrapassar o português pelo interior da curva 14 do circuito de Silverstone, na nona volta, mas não tinha espaço e acabou por atirar Oliveira ao chão.

Alex Rins garantiu a segunda vitória da temporada, depois de vencer no GP dos Estados Unidos, batendo o compatriota Marc Márquez (Honda) em cima do risco da meta. O também espanhol Maverick Viñales (Yamaha) foi terceiro.

Com estes resultados, Miguel Oliveira mantém os mesmos 26 pontos que tinha no campeonato, liderado por Márquez, com 250.