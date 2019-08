Mais uma medalha para Fernando Pimenta nos Mundiais

Fernando Pimenta conquistou, neste domingo, a medalha de bronze no K1 5000 metros dos Mundiais de canoagem, em Szeged, somando-a ao bronze do K1 1000 metros.

Na Hungria, o português ficou desde cedo arredado da luta pela vitória, mas conseguiu, no final, superar os rivais no duelo pelo último lugar no pódio. O ouro ficou para Aleh Yurenia, da Bielorrússia, e a prata para Max Hoff, da Alemanha.

Pimenta perdeu, desta forma, o título mundial conquistado em 2018, em Montemor-o-Novo, mas as circunstâncias de corrida dificilmente permitiriam melhor resultado ao português.

Pimenta começou a prova na frente do grupo, nuns primeiros cinco minutos de prova bastante lentos. Aos cinco minutos de prova, Pimenta foi obrigado a esforços adicionais, depois de se envolver num toque no meio do “pelotão”. Depois de “reclamar” com os adversários, pelo excesso de contacto, o português deu a volta ao grupo, passou para a zona interior, mas nem isso lhe permitiu evitar novo confronto entre barcos, ficando para trás antes da viragem aos oito minutos de prova.

O atraso momentâneo do minhoto deu a alguns dos favoritos o tónico ideal para atacarem, deixando o português num segundo grupo pouco interessado em colaborar na perseguição ao trio da frente.

A esperança de Pimenta pela medalha reacendeu-se quando Peters, da Bélgica, descolou do trio da frente, e o português alcançou o belga, chegando à medalha de bronze em cima da meta.