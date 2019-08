Manchester City não facilita na Liga inglesa

O Manchester City venceu o Bournemouth, por 1-3, neste domingo, em partida da terceira jornada da Liga inglesa. Com este resultado, a equipa de Guardiola chegou aos sete pontos (duas vitórias e um empate) - menos dois do que o Liverpool -, enquanto o Bournemouth se mantém nos quatro pontos, com uma vitória, um empate e, agora, uma derrota.

Em Bournemouth, o jogo foi bastante animado, mas o City pareceu sempre controlar as operações. Mais posse de bola, “asfixia” na recuperação e oportunidades de golo em série permitiram à equipa de Manchester chegar ao golo logo na primeira parte. Aos 15 minutos, Agüero aproveitou um remate torto de Kevin de Bruyne para finalizar facilmente no centro da área. Foi a 50.ª assistência do belga na Liga inglesa.

Já perto do intervalo, Bernardo começou a jogada na esquerda, serviu David Silva e o espanhol “rasgou” a defesa do Bournemouth com um passe para Sterling, que finalizou isolado. O jogo parecia quase decidido, mas este grande golo de Wilson, de livre directo, aos 45+3’, levou a equipa da casa com esperanças redobradas para o descanso.

Aos 64 minutos, Agüero voltou a destacar-se pelo sentido de oportunidade e bisou na partida, finalizando uma jogada confusa na área do Bournemouth.

Ainda houve tempo, aos 90’, para Guardiola estrear João Cancelo em Inglaterra.