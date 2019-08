João Félix indica o caminho do golo ao Atlético Madrid

O Atlético de Madrid venceu o Leganés, por 0-1, neste domingo, fora de casa, em jogo da segunda ronda da Liga espanhola. Com este resultado, o Atlético recupera o segundo lugar e é, a par do Sevilha, a única equipa com seis pontos em dois jogos, enquanto o Leganés não saiu do último lugar, com duas derrotas em dois jogos.

Para um derby da região de Madrid, Diego Simeone escolheu João Félix para o “onze” inicial, mas deixou os ex-FC Porto Herrera e Felipe no banco. Numa primeira parte equilibrada, Morata até começou o jogo na “cara do golo”, mas falhou aos quatro minutos, atirando ao lado.

Já na segunda parte, João Félix e o ex-Sporting Jonathan Silva criaram uma oportunidade de golo para cada lado, antes de Saúl atirar ao poste.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O aviso do espanhol foi o prenúncio para o que surgiu pouco depois. Aos 72 minutos, João Félix pediu a bola no corredor direito, conduziu, atraiu três defensores, driblou e descobriu um buraco por onde servir o recém-entrado Vitolo, que finalizou no centro da área. Veja o golo com carimbo português.

Felipe ainda entrou aos 90’, estreando-se com a camisola do Atlético.