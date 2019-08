Famalicão empata em Guimarães e mantém-se no topo

Ao fim de três jornadas, o Famalicão perdeu os primeiros pontos, mas conseguiu um empate em Guimarães que coloca os famalicenses no topo da I Liga a par do Sporting, com sete pontos. Num derby minhoto bem jogado, João Carlos Teixeira colocou os vimaranenses na frente do marcador no início da segunda parte, mas Fábio Martins marcou vinte minutos depois e fixou o marcador final numa igualdade (1-1).

Em plena maratona de jogos — o duelo com o Famalicão foi a oitava partida oficial que o V. Guimarães disputou num mês —, os vimaranenses continuam sem perder, mas somaram a terceira igualdade consecutiva. Após os empates com o Boavista (I Liga) e FCSB (Liga Europa), a equipa de Ivo Vieira entrou melhor no derby minhoto e acertou por duas vezes nos ferros da baliza do brasileiro Defendi na primeira parte, mas o intervalo chegou com vitorianos e famalicenses a zero.

A segunda parte manteve a mesma qualidade, mas com o bónus dos golos. Voltou a entrar melhor o V. Guimarães, que rapidamente se colocou em vantagem. Aos 50’, Rafa Soares combinou com Davidson, que assistiu para João Carlos Teixeira inaugurar o marcador, de cabeça.

Com a vantagem, a formação de Ivo Vieira tentou gerir e baixar o ritmo (na próxima quinta-feira volta a jogar com os romenos do FCSB), mas o Famalicão mostrava qualidade para discutir o resultado e acabou por conseguir o empate a vinte minutos do fim: após um canto favorável aos vimaranenses, gerou-se uma enorme confusão e os famalicenses iniciaram um rápido contra-ataque por Racic. Pedro Henrique ainda fez o corte, mas a bola sobrou para Fábio Martins, que bateu Douglas.