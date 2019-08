Daria Bilodid, do Sporting, a mais nova bicampeã mundial no judo

A ucraniana Daria Bilodid, atleta do Sporting, sagrou-se campeã do mundo de judo, na categoria -48 kg, pela segunda vez, ao defender o título nos Mundiais que decorrem até 1 de Setembro, em Tóquio.

Com apenas 18 anos, Bilodid era já a mais nova campeã mundial da história do judo, conseguindo neste domingo novo feito em Tóquio, a um ano dos Jogos Olímpicos que também vão decorrer na capital japonesa.

Agora, Bilodid é também a mais nova bicampeã de sempre, depois de bater na final a japonesa Funa Tonaki, campeã do mundo em 2017, por “waza-ari”, numa reedição da final de 2018, em Baku.

O Sporting congratulou a atleta contratada em Outubro de 2018 através do site oficial, com a coordenadora do gabinete olímpico dos “leões” Sílvia Saiote, a destacar o “bom presságio para Tóquio2020, não só para a Daria, mas também para os restantes atletas” em fase de apuramento olímpico.