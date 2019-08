Cerca de 10 mil atletas no Ultra Trail de Mont Blanc

A partir de amanhã e até 1 de Setembro, o vale de Chamonix (França) receberá o maior e mais emblemático evento de trail mundial, o Ultra Trail de Mont Blanc (UTMB), acolhendo nesta 17.ª edição cerca de 10 mil corredores que participarão numa das sete corridas para as quais se qualificaram.

Algumas das provas passarão pela Suíça e Itália, num total de 18 comunidades, envolvendo 2000 voluntários oriundos de 15 países, 20 mil apoiantes a atletas e 50 mil espectadores que durante uma semana vão encher o vale de Chamonix e regiões limítrofes, visitar a Expo UTMB e as mais diversas animações em todas as aldeias por onde passam os atletas. A organização estima ainda que 800 mil pessoas seguem as provas via TV e redes sociais.

O tiro de partida será dado já na segunda-feira, às 9h, para o início da PTL (Petite Trotte à Léon), que de pequena tem apenas o nome, pois trata-se de uma prova com a extensão aproximada de 300 km, percorrida em equipas de dois ou três atletas em total autonomia.

Seguem-se, pelos dias seguintes, provas mais curtas e para jovens, sendo o ponto mais alto a partida do UTMB (171 km - 10.000 m D+) na sexta-feira, dia 30 de Agosto.

O interesse pela participação nestas provas é tal, que há alguns anos que os atletas têm de acumular pontos em provas realizadas pelo mundo fora (há neste momento 3264 provas acreditadas em mais de 100 países) para que possam, depois, candidatar-se ao sorteio, serem bafejados pela sorte e finalmente cumprirem (muitos deles) o sonho de uma vida.

Este ano participarão 170 corredores portugueses (11 deles de elite), sendo Portugal o 12.º país mais representado na competição. À excepção da PTL, teremos atletas em todas as provas, sendo a mais participada o UTMB, com 50 atletas lusos.

O UTMB atrai atletas de todas as idades. Na edição deste ano, o corredor mais velho tem 79 anos e correrá o OCC (56 km), a mulher mais velha tem 72 anos e está inscrita no TDS (145 km), o corredor mais jovem correrá o YCC (15 km / 8km /4 km) e tem 14 anos.

Estaremos no vale de Chamonix e acompanharemos todas as provas, trazendo notícias e todas as incidências, nomeadamente da participação dos atletas portugueses, num evento que é considerado por muitos como os “Jogos Olímpicos” do trail mundial.