Morreu a actriz e argumentista brasileira Fernanda Young

A actriz e argumentista brasileira Fernanda Young morreu neste domingo aos 49 anos, noticiou o jornal Folha de São Paulo.

Segundo o diário brasileiro, Young sofreu uma crise aguda de asma.

Nascida em Niterói, estado do Rio de Janeiro, Young foi co-autora da série televisiva Os Normais (2001-2003), com o marido Alexandre Machado, bem como da respectiva adaptação ao cinema.

Colunista do jornal O Globo, Young integrou ainda o painel do programa televisivo Saia Justa, no GNT, ao lado de Rita Lee, Marisa Orth e Mônica Waldvogel.

Estava a preparar a estreia da peça Ainda Nada de Novo, que protagonizaria ao lado de Fernanda Nobre, e que iria subir ao palco em São Paulo em Setembro.