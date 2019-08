J. Spaceman, muito prazer

“Nunca conheças os teus ídolos” é uma frase atirada para o ar demasiadas vezes. Sermos confrontados com o facto de que alguém que concebemos num pedestal é apenas um simples mortal pode ser uma grande desilusão. Não sei se conta como “conhecer”, mas, na passada sexta-feira, apenas umas dezenas de metros e uma grade me separavam de J. Spaceman, nome artístico de Jason Pierce, líder dos Spiritualized, banda que actuou no dia 16 de Agosto em Paredes de Coura, fundador dos extintos Spacemen 3 e um herói pessoal.

