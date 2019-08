Encontro em Fátima junta Viktor Orbán e assessor de Trump

O encontro vem anunciado na página oficial da International Catholic Legislators Network (ICLN), um organismo sedeado na Áustria fundado em 2010 para “promover os valores cristãos na política”. Porém, além da informação de que se realiza entre os dias 22 e 25 de Agosto em Fátima, nada mais se consegue saber sobre esta reunião que, segundo o semanário Sol, reúne vários líderes da extrema-direita - entre eles o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e Mick Mulvaney, chefe de gabinete do Presidente norte-americano Donald Trump.

A realização deste encontro, preparado em sigilo, obrigou ao destacamento de um forte dispositivo policial que reúne cerca de duas centenas de militares, numa operação que, diz aquele semanário, é custeada pelo Estado.

Além de Orbán e Mulvaney, esta rede católica trouxe ainda a Fátima os patriarcas da igreja ortodoxa e da igreja católica na Síria, Ignatius Apherem II e Yousef III Younan, respectivamente, além do austríaco Christoph Schönborn que é o actual arcebispo de Viena e um dos fundadores do ICLN. Este não é o primeiro encontro promovido por este organismo e o secretismo, que não admite a presença de jornalistas no local nem a divulgação do programa ou convidados, é justificado pelo próprio ICLN com a necessidade de os políticos e lideres convidados se sentirem “livres para debater e trocar ideias”.

Este organismo apresenta-se no seu site como sendo uma organização não partidária, destinada a dar formação a políticos cristãos em funções, e Schönborn é, aliás, visto como uma figura relativamente moderada dentro da Igreja Católica, pela sua defesa da não exclusão por parte da Igreja Católica dos católicos em uniões com pessoas do mesmo sexo. Tal não impediu, porém, que o Papa Francisco alertasse os responsáveis do ICLN para a necessidade de trabalharem no sentido da construção de “uma sociedade mais humana e justa”, quando os recebeu no Vaticano, em Agosto do ano passado, altura em que lembrou ainda que “o fundamentalismo e a intolerância não podem ser combatidos com mais fundamentalismo e intolerância”.