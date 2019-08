UE “disponível” para ouvir as novas ideias de Boris Johnson para o “Brexit”

O Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, diz que não quer contribuir para um “Brexit” sem acordo e está disponível para ouvir as novas ideias do primeiro-ministro britânico, que anunciou ter uma alternativa ao polémico backstop, a cláusula no acordo de saída que garante a não reposição de fronteiras entre as duas partes da Irlanda.

Tusk, que no domingo se encontra com Boris Johnson na cimeira do G7, que decorre desde este sábado na cidade francesa de Biarritz, disse, citado pela Reuters, que quer perceber se as propostas de Johnson são realistas e aceitáveis para todos os Estados-membros.

“A UE sempre esteve aberta a cooperação. E uma coisa é certa, não vou cooperar com uma saída sem acordo”, disse Tusk numa conferência de imprensa em Biarritz, onde a UE participa como convidada (o G7 é composto por Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Canadá, França, Itália e Alemanha).

“Estamos dispostos a ouvir as ideias para perceber se são operacionais, realistas e aceitáveis por todos. Espero que o primeiro-ministro Johnson não queira passar à História como o ‘Sr. Sem Acordo'”.