A Graciosa que se come e que se bebe

As mãos de Fátima andam sozinhas por cima da massa. Conhecem de cor e há mais de 40 anos as voltas que têm de dar. Gemas de ovo, manteiga, sal, uma colher de açúcar, um pouco de água quente e entretanto a farinha, de trigo tipo 65. E depois voltas e voltas num alguidar amarelo, até se transformar numa bola esbranquiçada que vai repousar dentro de um saco de plástico. É a neta Inês, herdeira do saber da avó, quem o abre para lá guardar a massa. “Fica aqui a levedar uns 15 minutos”, explica, sorridente.

