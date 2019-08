Nos fiordes, à boleia do salmão

O avião ainda não aterrou e já estamos de queixo caído perante a beleza da Noruega. Da outra vez que aqui estivemos, a viagem entre Oslo e Bergen foi feita de comboio, através de uma paisagem inesquecível, mas, agora, com os fiordes a mostrarem-se a partir do ar, com a sua profundidade, como belas cicatrizes inscritas na terra, já não sabemos qual das aproximações à cidade na costa Oeste do país é a mais bonita. Com a testa colada ao vidro do avião, o verde, o azul e o branco da neve que cobre algumas das encostas desenrolam-se perante os nossos olhos maravilhados. No meio das águas é impossível não ver as marcas dos viveiros de aquacultura, que há anos se tornaram parte do cenário. Lá de cima parecem argolas largas pousadas na água. Cá em baixo, a realidade é diferente.

