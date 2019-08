Entre o punk e o gótico, uma viagem ao passado à boleia de Offspring e Syster of Mercy

Ao segundo dia da edição de 2019 do EDP Vilar de Mouros as coordenadas para mais um regresso ao passado foram dadas pelo punk e pelo gótico. Agora com dois palcos, o Woodstock português foi ao baú de recordações para tirar cá para fora mais um naipe de grupos – muitos deles de volta a Portugal – dentro do registo nostálgico que caracteriza o festival.

Nesta sexta-feira passaram por lá The Offspring, Skunk Anansie. Nitzer Ebb, The Sisters of Mercy e Clan of Xymox, depois de no dia anterior terem tocado os The Cult, Manic Street Preachers, Therapy? ou Anna Calvi. Este sábado é a vez de Gogol Bordello, Gang of Four, Linda Martini ou Phrophets of Rage, que nascem das cinzas dos míticos Rage Against the Machin.