Real Madrid permite empate tardio em casa

O Real Madrid empatou a um golo frente ao Valladolid, neste sábado, em partida da segunda jornada da Liga espanhola.

Este resultado deixa o Real à mercê do “escape” de Sevilha e Alético de Madrid, no topo, e da aproximação do Barcelona, que perdeu na primeira ronda.

No Santiago Bernabéu, os golos surgiram nos últimos dez minutos. Benzema adiantou o Real, com este grande remate à meia volta, à entrada da área. Foi golo 150 do francês na Liga espanhola.

A vitória parecia segura, mas Sergi Guardiola – que se saiba, não tem qualquer ligação ao treinador do Manchester City – empatou aos 88 minutos, isolado por Plano.

O Valência ainda defronta o Celta de Vigo neste sábado, enquanto os restantes rivais do Real no topo da classificação jogam no domingo.