Benfica

Raul de Tomás

Foi o mais caro dos reforços “encarnados” e teve luz verde quase imediata para integrar o “onze” inicial. Forte fisicamente, o espanhol trabalha imenso sem bola e baixa muitas vezes para explorar o espaço entre linhas ou para arrastar marcações. Evoluído com os dois pés, tem remate fácil, mas não tem sido feliz nos primeiros jogos oficiais no gesto da finalização. Procura com ansiedade o primeiro golo.

Chiquinho

Talvez a maior surpresa no leque de contratações do Benfica. Evoluiu no Moreirense e regressou à luz com uma maturidade que se aproxima da qualidade que já mostrava. Cerebral com bola, frio na zona de decisão, pode jogar como terceiro médio ou segundo avançado. Aos 24 anos, tem feito a diferença quando é lançado a partir do banco.

Caio Lucas

Tem concorrência apertada na luta por um lugar na ala esquerda. É tecnicamente capaz, rápido em progressão e ganha com facilidade a linha final para arrancar cruzamentos. Defensivamente, porém, estará ainda distante do que Bruno Lage exige, até porque, como é natural, o entendimento com Grimaldo está longe de ser perfeito.

Nuno Tavares

Não é uma contratação, mas é um reforço. Lateral esquerdo de raiz, o canhoto promovido da equipa B tem “desenrascado” na ala contrária, por força da lesão de André Almeida. Com tremenda resistência e forte no último passe, beneficia de ter aprendido o jogar de Bruno Lage no Seixal.

Vinícius

Tem 13 minutos de jogo com a camisola do Benfica e um golo marcado. É um finalizador e um elemento que, embora consig pisar terrenos um pouco mais recuados, fará sobretudo a diferença se encontrar espaço para finalizar dentro da área.

FC Porto

Marchesín

Chegou com a missão de assumir de imediato a baliza do FC Porto e respondeu à altura. Em quatro jogos, o experiente argentino já mostrou segurança sobre a linha, reflexos invulgares e um jogo de pés bastante razoável, condição decisiva nas equipas que cultivam o jogo apoiado, a partir de trás.

Marcano

Um regresso a casa, agora para alinhar ao lado de Pepe. Mantém intactas as qualidades que já evidenciara (capacidade de desarme, saída limpa com bola e bom jogo aéreo), mas já deu sinais de que precisa de aprimorar o entendimento com Alex Telles.

Romário Baró

À imagem de Nuno Tavares no Benfica, é um produto da formação que começa a conquistar espaço na equipa principal. Tem actuado mais sobre o corredor direito, mas na prática funciona essencialmente como terceiro médio. É rigoroso, trabalhador e de passe fácil.

Nakajima

Mais extremo do criativo interior, o velocíssimo japonês vai ter de lutar muito por espaço na equipa. Mais habituado a um futebol de transições, no ataque organizado do FC Porto continua a ter uma tendência gritante para acelerar a toda a hora. Mas pode vir a ser muito útil ao longo da época.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Luis Díaz

O mais vistoso dos reforços. Capacidade de trabalho, velocidade em condução, talento no um contra um. Tem tudo para ser o maior desequilibrador da equipa e uma das referências do presente campeonato.

Matheus Uribe

Chegou há duas semanas e está ainda longe do que pode render. Em condições normais, será o substituto de Herrera, um médio incansável, com sentido posicional e influente no último terço.

Zé Luís

Muito móvel e imponente do ponto de vista físico, é um avançado mais perigoso quando consegue encarar o jogo de frente. Nas bolas pelo ar, será um sério concorrente para Tiquinho Soares.