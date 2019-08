Paços pontua no Bessa pela primeira vez esta época

O Boavista perdeu neste sábado a possibilidade de se isolar provisoriamente no comando da Liga de futebol, ao empatar, no Estádio do Bessa, com o Paços de Ferreira, na 3.ª jornada da prova (1-1).

Foram os “axadrezados” a inaugurar o marcador logo aos 12’, numa transição ofensiva. Heriberto Tavares recebeu a bola no corredor direito, tentou o cruzamento longo, mas a bola desviou num defesa e só parou no fundo da baliza.

A resposta pacense não tardou. Cinco minutos mais tarde, Lucas derrubou Murilo dentro da área e o árbitro assinalou grande penalidade. Marco Baixinho enganou Bracali e empatou a partida.

Até final, houve um par de ocasiões para ambas as equipas, com destaque para um remate de Mateus à trave da baliza do Paços e para uma grande defesa de Bracali a cinco minutos do final.

O Boavista soma agora cinco pontos em três jogos, enquanto o Paços se estreou a pontuar na competição, o que significa que já não equipas sem ponto na Liga 2019-20.