Miguel Oliveira não consegue a qualificação esperada

Os tempos nos treinos livres prometiam “brilharete”, mas o piloto português Miguel Oliveira não foi além do 15.º lugar, neste sábado, na qualificação para o GP da Grã-Bretanha em MotoGP.

Depois de falhar por pouco a entrada directa no Q2 – ficou a 0,097s de conseguir a vaga via treino livre –, o piloto de Almada ficou a mais de meio segundo de poder chegar ao Q2.

Johann Zarco, outro piloto com KTM, mas de fábrica, ainda fez Oliveira cair do 14.º para o 15.º lugar nos últimos instantes da sessão de qualificação.

No Q2, a pole position acabou por ficar para Marc Márquez, a oitava da temporada, que superou Valentino Rossi e o surpreendente Jack Miller. Dovizioso, vice-líder do Mundial, não foi além do sétimo lugar na grelha.

A corrida britânica, em Silverstone, está marcada para este domingo, a partir das 13h.