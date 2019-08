Man. United escorrega em casa com Lindelof na berlinda

O Manchester United perdeu frente ao Crystal Palace, por 2-1, neste sábado, em jogo da jornada 3 da Liga inglesa. Esta escorregadela em casa faz o United manter quatro pontos em três jogos, com um triunfo, um empate e uma derrota.

Em Old Trafford, a equipa inglesa, que não contou com Diogo Dalot, começou por “avisar” três vezes, mas pagou caro o desperdício, aos 32 minutos: Lindelof, Maguire e Bissaka desorganizaram-se e o sueco foi deixado em um contra dois. Apesar da menor estatura, Schlupp ganhou ao ex-Benfica, pelo ar, e conseguiu isolar Jordan Ayew, que bateu De Gea.

A segunda parte teve natural supremacia do United, mas o Palace, em transições, conseguiu um par de lances perigosos. A prova de que este sábado não era o dia da equipa de Solskjaer foi o penálti falhado por Rashford, aos 69 minutos, com o inglês a atirar ao poste.

Já aos 88 minutos, o jovem Daniel James recebeu dentro da área e fez um grande remate em arco - que parecia “salvar” o United de uma derrota embaraçosa em Old Trafford - mas Van Aanholt, num contra-ataque, aproveitou o balanceamento ofensivo dos “red devils” para finalizar perante De Gea, já dentro da área, desfazendo, novamente, o empate.

Antes disto, o fim-de-semana de Liga inglesa começou com “festival” de golos. Em Norwich, no leste de Inglaterra, o Chelsea conseguiu um triunfo por 3-2, com “bis” – e boas finalizações – de um jovem que tem sido aposta de Frank Lampard.

Tammy Abraham inaugurou o marcador logo aos três minutos, com um bom remate de primeira, mas Cantwell empatou aos 6’. Numa primeira parte animada, houve mais dois festejos: primeiro do Chelsea, com golo do também jovem Mason Mount, e depois do Norwich, com golo do incontornável Pukki (cinco golos em três jogos), lançado em profundidade. Tammy Abraham bisou e resolveu a partida, com mais um bom golo, desta feita num remate de fora da área.

Destaque, ainda, para o triunfo (3-1) do West Ham no terreno do Watford, num jogo em que Haller, ex-goleador do Eintracht Frankfurt, se estreou a marcar em Inglaterra e logo com um “bis”.

Liverpool e Arsenal ainda jogam na tarde deste sábado, no “jogo grande” da terceira ronda da Liga inglesa.